Георгий Котиков georgiykotikovgeorgiykotikov
23 годаРоссия/Сыктывкар
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
WEB дизайн
Сделаю ваш сайт удобным для пользователя.
☑️ Меня зовут Георгий, я ВЕБ UI\UX дизайнер. занимаюсь созданием сайтов
на принципах Швейцарского стиля — объективность и четкая коммуникация.
Работаю в Figma.
Подхожу к работе с умом.
- Изучу ваш бренд;
- Проанализирую ваших конкурентов;
- Поработаю над цветовыми решениями и типографикой;
- Разработаю понятный, качественный дизайн вашего сайта;
- Адаптирую под любые устройства;
- Подготовлю макет к вёрстке;
- Исходники предоставлю после оплаты.
Лендинги от 30$
Многостраничные сайты от 39$
Правки - бесплатно!
Сделаю Вашу работу качественно и быстро (сроки обговариваем).
Я против войны в Украине!
Портфолио
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