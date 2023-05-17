WEB дизайн Сделаю ваш сайт удобным для пользователя. ☑️ Меня зовут Георгий, я ВЕБ UI\UX дизайнер. занимаюсь созданием сайтов на принципах Швейцарского стиля — объективность и четкая коммуникация. Работаю в Figma. Подхожу к работе с умом. Изучу ваш бренд;

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Я против войны в Украине !