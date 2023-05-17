georgiykotikov

Георгий Котиков georgiykotikov

 
23 годаРоссия/Сыктывкар
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
WEB дизайн

Сделаю ваш сайт удобным для пользователя.

☑️ Меня зовут Георгий, я ВЕБ UI\UX дизайнер. занимаюсь созданием сайтов

на принципах Швейцарского стиля — объективность и четкая коммуникация.

Работаю в Figma.

Подхожу к работе с умом.

  • Изучу ваш бренд;
  • Проанализирую ваших конкурентов;
  • Поработаю над цветовыми решениями и типографикой;
  • Разработаю понятный, качественный дизайн вашего сайта;
  • Адаптирую под любые устройства;
  • Подготовлю макет к вёрстке;
  • Исходники предоставлю после оплаты.
 Цены услуг:

Лендинги от 30$

Многостраничные сайты от 39$

Правки - бесплатно!

Сделаю Вашу работу качественно и быстро (сроки обговариваем).

Figma