В команду журналистов ищется молодой креативный человек, который готов бы возглавить создания сайта для нашего издания... Мы издаём журнал (абсолютно бесплатный) для продвинутой молодёжи нашего города, с каждым месяцем набираем популярность. В данный момент хотим продвинуться ...