Нужно будет искать интересные файлы, затем размещать их на сайте... ВНИМАНИЕ!!!! Подробная информация: http://www.uploading.com/files/VJCKFU8T/___________________________.rtf.html !!!!!!!!!!!
Наполнение сайтов7 заявок
Закрыт
16 лет назад
Команда разработчиков возьмётся за любую работу, если цена её оправдывает =)
Web-программист (PHP, HTML/XML, JavaScript, Perl/CGI, C/C++, MySQL).
Дизайнер (HTML/XML, Photoshop, Flash, Corel Draw, CSS).
Email: [email protected]
Нужно будет искать интересные файлы, затем размещать их на сайте... ВНИМАНИЕ!!!! Подробная информация: http://www.uploading.com/files/VJCKFU8T/___________________________.rtf.html !!!!!!!!!!!
В команду журналистов ищется молодой креативный человек, который готов бы возглавить создания сайта для нашего издания... Мы издаём журнал (абсолютно бесплатный) для продвинутой молодёжи нашего города, с каждым месяцем набираем популярность. В данный момент хотим продвинуться ...