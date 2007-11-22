gepfy

Александр Кошуков gepfy

 
41 годРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Команда разработчиков возьмётся за любую работу, если цена её оправдывает =)

Web-программист (PHP, HTML/XML, JavaScript, Perl/CGI, C/C++, MySQL).

Дизайнер (HTML/XML, Photoshop, Flash, Corel Draw, CSS).

Email: [email protected]

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSPerl

  • Контент-менеджер

    Нужно будет искать интересные файлы, затем размещать их на сайте... ВНИМАНИЕ!!!! Подробная информация: http://www.uploading.com/files/VJCKFU8T/___________________________.rtf.html !!!!!!!!!!!

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Главный веб-дизайнер.

    В команду журналистов ищется молодой креативный человек, который готов бы возглавить создания сайта для нашего издания... Мы издаём журнал (абсолютно бесплатный) для продвинутой молодёжи нашего города, с каждым месяцем набираем популярность. В данный момент хотим продвинуться ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад