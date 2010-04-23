Срочно требуется польский женский голос для пере озвучивания " по губам" рекламного ролика.
Озвучивание1 заявка
Закрыт
12 лет назад
Срочно требуется польский женский голос для пере озвучивания " по губам" рекламного ролика.
Нужно сделать простую копию сайта http://alpha.flashmarketing.ru/ просьба писать стоимость и сроки спасибо.
Требуется специалист, знакомый со скриптами скандинавских аукционов, для выполнения небольшой модификации существующего рабочего скрипта. Очень желательно чтобы кандидат был из Киева.