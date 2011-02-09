ggoldbergg

Написать скрипт. Скрипт калькулятора для расчета КАСКО. Формулы для расчета я дам. Дизайн обговаривается (ничего замороченного не нужно). Подобные калькуляторы можно посмотреть на сайте любого страхового агентства. Установить калькуляторы на сайт - сделан на Joomle.Предложения ...