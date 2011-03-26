gikon

Марк Вас gikon

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Простая игра

    Сайту нужна простая 3D он лайн игра типа крестики нолики или наперстки ,орел решка, тотализатор мечты на виртуальные деньги между пользователями результатом игры должно стать зачисление выйграных денег на счет пользователя ,портал ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад