Софья gingerwrinklesgingerwrinkles
24 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рерайтинг, копирайтинг, транскрибация - и не только
Быстро и качественно выполню ваш заказ, 24/7 смогу принять поправки и рекомендации, сделать ошибки при транскрибации сложно, если ты достаточно грамотен в этой сфере и родном языке, поэтому их в моих работах вы не увидите. Также работа с материалом на английском языке, уровень С1.
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Портфолио
- Перевод кр для студентов97 просмотров
Переводы
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Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга