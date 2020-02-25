gingerwrinkles

Софья gingerwrinkles

 
24 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рерайтинг, копирайтинг, транскрибация - и не только

Быстро и качественно выполню ваш заказ, 24/7 смогу принять поправки и рекомендации, сделать ошибки при транскрибации сложно, если ты достаточно грамотен в этой сфере и родном языке, поэтому их в моих работах вы не увидите. Также работа с материалом на английском языке, уровень С1.

Портфолио
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга