Рерайтинг, копирайтинг, транскрибация - и не только

Быстро и качественно выполню ваш заказ, 24/7 смогу принять поправки и рекомендации, сделать ошибки при транскрибации сложно, если ты достаточно грамотен в этой сфере и родном языке, поэтому их в моих работах вы не увидите. Также работа с материалом на английском языке, уровень С1.