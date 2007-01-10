gjwi142_41as

Б Р gjwi142_41as

 
NaN летЛатвия/Даугавпилс
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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Отзывы заказчиков
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
0 баллов
17 лет назад
Простой проект на PHP
После обсуждения всех деталей получил заверение от него что через 14 часов все будет сделано. Далее показал очень маленькую часть сделанной работы и пропал на двое суток. На письма, ICQ и приватные сообщения на weblance он не отвечал. До сих пор никаких разъяснений не получил от него. Простой проект завален, мое время потречено :-( Обратился к другому программеру который полностью сделал этот проект за 5 часов
Jahdas
Гость 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
17 лет назад
Нужен скрипт на PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MaximT
Максим 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$20
10 баллов
17 лет назад
Оплата и зачисление
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
flyangel
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
17 лет назад
Статса по переходам php
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!