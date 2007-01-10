gjwi142_41as

После обсуждения всех деталей получил заверение от него что через 14 часов все будет сделано. Далее показал очень маленькую часть сделанной работы и пропал на двое суток. На письма, ICQ и приватные сообщения на weblance он не отвечал. До сих пор никаких разъяснений не получил от него. Простой проект завален, мое время потречено :-( Обратился к другому программеру который полностью сделал этот проект за 5 часов