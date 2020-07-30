glebaut

Глеб Григорьев glebaut

 
26 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Быстро, качественно, надёжно

﻿Музыкант, автор-композитор. Имею большой опыт в написании песен, аранжировке, сведении и мастеринге, различном редактировании и обработке аудио материала. Готов брать на себя ответственную работу, подхожу к делу со всей серьёзностью.

Контакты: 

Telegram https://t.me/weareaut

Vk: https://vk.com/glebaut

Почта: [email protected]

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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
margogr
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Написать мелодию
Сделал работу очень быстро и качественно. рекомендую)
Задача была поставлена чётко, общение прошло на позитиве, всем рекомендую заказчика! :)
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