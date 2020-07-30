Быстро, качественно, надёжно

﻿Музыкант, автор-композитор. Имею большой опыт в написании песен, аранжировке, сведении и мастеринге, различном редактировании и обработке аудио материала. Готов брать на себя ответственную работу, подхожу к делу со всей серьёзностью.

Контакты:

Telegram https://t.me/weareaut

Vk: https://vk.com/glebaut

Почта: [email protected]