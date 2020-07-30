Быстро, качественно, надёжно
Музыкант, автор-композитор. Имею большой опыт в написании песен, аранжировке, сведении и мастеринге, различном редактировании и обработке аудио материала. Готов брать на себя ответственную работу, подхожу к делу со всей серьёзностью.
Контакты:
Telegram https://t.me/weareaut
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
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$30
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Портфолио
- Саунд-дизайн, создание заставки для YouTube133 просмотра
- Создание рэп трека, музыка, текст, обработка143 просмотра
- Сведение и мастеринг рок песни144 просмотра
- Аранжировка, сведение и мастеринг до\после142 просмотра
- Аранжировка, сведение и мастеринг до\после122 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Сделал работу очень быстро и качественно. рекомендую)
Ответный отзыв
Задача была поставлена чётко, общение прошло на позитиве, всем рекомендую заказчика! :)