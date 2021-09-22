Решу Вашу проблему! Качественная верстка, frontend
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ВЕРСТКА САЙТОВ
Услуги:
1. Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка.
2.Доработка сайтов.
3. Адаптация сайтов под мобильные устройства.
4. Сотрудничество на постоянной основе.
5. Проектная работа
Навыки:
⦁ HTML5, CSS, SCSS
⦁ JavaScript+JQuery + Vue.js
⦁ Zeplin, Adobe Photoshop, Figma
⦁ Bootstrap4
⦁ Создание Адаптивных сайтов
⦁ Валидная кроссбраузерная верстка
⦁ Word Press
⦁ BEM
⦁ Git
⦁ Gulp/Webpack
Время работы:
Работаю в любое время.
Способы оплаты:
- Приват Банк
- QIWI
+38 (050) 866 58 09 (Viber, Wats App, Telegram)
marjorykiss (skype)
Портфолио
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