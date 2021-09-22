margogr

Маргарита margogr

 
26 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Решу Вашу проблему! Качественная верстка, frontend

ССЫЛКА НА МОЙ САЙТ-ВИЗИТКУ ГДЕ ВЫ УВИДИТЕ ВСЕ МОИ РАБОТЫ

http://gromova.top

ВЕРСТКА САЙТОВ

Услуги:

1. Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка.

2.Доработка сайтов.

3. Адаптация сайтов под мобильные устройства.

4. Сотрудничество на постоянной основе.

5. Проектная работа

Навыки:

⦁ ﻿HTML5, CSS, SCSS

⦁ JavaScript+JQuery + Vue.js

⦁ Zeplin, Adobe Photoshop, Figma

⦁ Bootstrap4 

⦁ Создание Адаптивных сайтов

⦁ Валидная кроссбраузерная верстка 

⦁ Word Press  

⦁ BEM 

⦁ Git

⦁ ﻿Gulp/Webpack

Время работы:

Работаю в любое время.

Способы оплаты:

  • Приват Банк
  • QIWI
Контакты:

[email protected]

+38 (050) 866 58 09 (Viber, Wats App, Telegram)

marjorykiss (skype)

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmajQuerySCSSGulpPhotoshopVue.jsСайт-визиткаGit
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