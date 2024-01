Есть скрипт на питоне (50 строк) выдает ошибку, нужно её исправить. import urllib, re, sys p_key = re.compile('http:\/\/lib\.aldebaran\.ru\/getpage\/1\/.*?"') p_span = re.compile('(.*?)<\/span>') p_s = re.compile('\';s \+= \'') p_p = re.compile('( .*?<\/p>)') p_url_name = re.compile('^(http:\/\/lib.aldebaran.ru\/author\/.*?__)') def getpage(url): try: key = p_key.findall(urllib.urlopen(url).read())[0][-33:-1] except: return None urllib.urlopen("http://lib.aldebaran.ru/getpage/1/" + key) .read() page ...