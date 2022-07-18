Современный дизайн, который решает ваши бизнес-задачи ✅
👋 Привет, дорогой клиент!
Меня зовут Людвиг, я веб-дизайнер из города Ужгорода. Уже более 2-х лет я решаю бизнес-задачи клиентов путем создания современных и понятных для пользователей сайтов. Знаю все технические тонкости верстки и разработки сайта. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя.
"Для меня важно чтобы клиент остался довольным результатом моей работы."
⚡ Портфолио
- Weblancer
- Behance /goreyludvig
- Dribbble /goreyludvig
⭐ Что умею
- Дизайн лендингов
- Дизайн многостраничных / корпоративных сайтов
- Дизайн интернет магазинов
- Разработка прототипов (структуры сайта)
- Адаптивный дизайн
- Дизайн интерфейсов
- Разработка сайтов под ключ на платформе Tilda
Давайте обсудим ваш проект
- Написать в личные сообщения
- Почта: [email protected]
- Telegram: t.me/goreyludvig
- Viber/WhatsApp: +38(099) 238 36 47
Буду рад сотрудничеству!
С уважением Людвиг.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Суперпрофи, спасибо за работу) Будем продолжать сотрудничество!
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