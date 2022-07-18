gludvig

Людвиг gludvig

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Современный дизайн, который решает ваши бизнес-задачи &#9989;

👋 Привет, дорогой клиент!

Меня зовут Людвиг, я веб-дизайнер из города Ужгорода. Уже более 2-х лет я решаю бизнес-задачи клиентов путем создания современных и понятных для пользователей сайтов. Знаю все технические тонкости верстки и разработки сайта. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя.

"Для меня важно чтобы клиент остался довольным результатом моей работы."

⚡ Портфолио

  • Weblancer﻿
  • Behance /goreyludvig
  • Dribbble /goreyludvig

⭐ Что умею

  • Дизайн лендингов
  • Дизайн многостраничных / корпоративных сайтов
  • Дизайн интернет магазинов
  • Разработка прототипов (структуры сайта)
  • Адаптивный дизайн
  • Дизайн интерфейсов
  • Разработка сайтов под ключ на платформе Tilda

 Давайте обсудим ваш проект

Обращайтесь, консультация бесплатно!

Буду рад сотрудничеству!

С уважением Людвиг.

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

Penal
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга (редизайн существующего)
Суперпрофи, спасибо за работу) Будем продолжать сотрудничество!
Не оплатил К сожалению не могу рекомендовать данного заказчика
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