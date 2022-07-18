Современный дизайн, который решает ваши бизнес-задачи ✅

👋 Привет, дорогой клиент!

Меня зовут Людвиг, я веб-дизайнер из города Ужгорода. Уже более 2-х лет я решаю бизнес-задачи клиентов путем создания современных и понятных для пользователей сайтов. Знаю все технические тонкости верстки и разработки сайта. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя.

"Для меня важно чтобы клиент остался довольным результатом моей работы."

⚡ Портфолио

Weblancer﻿

Behance /goreyludvig

Dribbble /goreyludvig

⭐ Что умею

Дизайн лендингов

Дизайн многостраничных / корпоративных сайтов

Дизайн интернет магазинов

Разработка прототипов (структуры сайта)

Адаптивный дизайн

Дизайн интерфейсов

Разработка сайтов под ключ на платформе Tilda

 Давайте обсудим ваш проект

Обращайтесь, консультация бесплатно!

Буду рад сотрудничеству!

С уважением Людвиг.