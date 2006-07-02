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Веб-сайты10 заявок
Закрыт
17 лет назад
Читайте ТЗ Денег мало - предлагайте сумму Не плачу ни копейки пока не будет готова работа которая меня устроит.
Deutsch Regensburg Geschafts Bank ищет компанию разработчика ПО, для совместной разработки и внедрения платежной системы. Обязательные требования: наличие опыта работы компании на рынке ПО более трех лет, наличие в штате компании специалиста по компьютерной безопасности, ...
Необходимо написать простенькую CMS. Реально работы на пару дней.
Написание базового программного модуля (ядра) on-line стратегии. Если говорить реально, то это значительно упрощенная версия Цивилизации. Все алгоритмы будут подробно обсуждаться с нашим программистом походу работы. Графика разработана на 85%.