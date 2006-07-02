gnatyuk

"богдан" Cm gnatyuk

 
NaN летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка и поддержка платежной системы

    Deutsch Regensburg Geschafts Bank ищет компанию разработчика ПО, для совместной разработки и внедрения платежной системы. Обязательные требования: наличие опыта работы компании на рынке ПО более трех лет, наличие в штате компании специалиста по компьютерной безопасности, ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • On-line стратегия (поетапно)

    $500

    Написание базового программного модуля (ядра) on-line стратегии. Если говорить реально, то это значительно упрощенная версия Цивилизации. Все алгоритмы будут подробно обсуждаться с нашим программистом походу работы. Графика разработана на 85%.

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад