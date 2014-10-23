Контактная информация:
Email [email protected]
Skype [email protected]
Цель: Поиск работы на позицию программиста, тестировщика.
Образование:
1994 – 1998 гг. Ростовский государственный университет путей сообщения.
Специальность - Автоматика, телемеханика и связь
Опыт работы:
2012 – 2014 гг.
Программист в "Bolide Software".
Полная разработка двух мультимедийных продуктов, выпуск обновлений к ним и сопровождение.
2008 – 2012 гг.
Независимый разработчик ПО, множество различных проектов, IDE add-on's, COM components, IE - Word automatization.
1998 – 2008 гг.
Инженер путей сообщения СКЖД.
Работа в группе разработчиков - проект «Автоматизированный сбор информации систем Диск» — низкоуровневая работа с оборудованием, сбор информации, ГУИ
Навыки программирования: Языки\фреймворки: C, C++, C#, Delphi, ActiveX, DirectShow, Qt, VCL, .NET.
Системы: Windows XP-8.1
Базы данных: SQLite, MySQL
Дополнительно: Знание английского языка – базовые навыки устного общения, чтение и перевод - свободно.
ps
С 2008 занимаюсь программированием проффесионально, но фактически навыки программирования с конца 90 годов, Borland Pascal 7 и MC Visual C++ 6.
Подробности по запросу
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