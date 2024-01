Программист C, C++, C#, Delphi, assembler x86+SIMD

Контактная информация:

Email [email protected]

Skype [email protected]

Цель: Поиск работы на позицию программиста, тестировщика.

Образование:

1994 – 1998 гг. Ростовский государственный университет путей сообщения.

Специальность - Автоматика, телемеханика и связь

Опыт работы:

2012 – 2014 гг.

Программист в "Bolide Software".

Полная разработка двух мультимедийных продуктов, выпуск обновлений к ним и сопровождение.

2008 – 2012 гг.

Независимый разработчик ПО, множество различных проектов, IDE add-on's, COM components, IE - Word automatization.

1998 – 2008 гг.

Инженер путей сообщения СКЖД.

Работа в группе разработчиков - проект «Автоматизированный сбор информации систем Диск» — низкоуровневая работа с оборудованием, сбор информации, ГУИ

Навыки программирования: Языки\фреймворки: C, C++, C#, Delphi, ActiveX, DirectShow, Qt, VCL, .NET.

Системы: Windows XP-8.1

Базы данных: SQLite, MySQL

Дополнительно: Знание английского языка – базовые навыки устного общения, чтение и перевод - свободно.

ps

С 2008 занимаюсь программированием проффесионально, но фактически навыки программирования с конца 90 годов, Borland Pascal 7 и MC Visual C++ 6.

Подробности по запросу