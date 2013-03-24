gofraGT

Кирилл gofraGT

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен Landing Page

    $50

    Нужен простенький лейдинг на один товар! Но качественный, примерный шаблон накидаю на листе. От вас, портфолио, сроки и цена. В лейдинге нужен будет отсчет времени и счетчик заказавшых

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт досуга

    Нужно сделать сайт на тему досуга. Что то вроде spa-салона. Выслушаю ваши предложения по цене. В заявках сразу пишите подробнее чё по чем. Также интересует дальнейшее продвижение сайта в поисковиках.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт, реклама

    $500

    Нужно разработать сайт по размещению и управлению анкетами, знакомств. Есть ТЗ, буду обсуждать лично с фрилансером которого выберу. Оставляйте свои предложения, по ценам, более подробно переговорим при личном общении.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад