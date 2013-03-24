$50
Нужен простенький лейдинг на один товар! Но качественный, примерный шаблон накидаю на листе. От вас, портфолио, сроки и цена. В лейдинге нужен будет отсчет времени и счетчик заказавшых
Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужен простенький лейдинг на один товар! Но качественный, примерный шаблон накидаю на листе. От вас, портфолио, сроки и цена. В лейдинге нужен будет отсчет времени и счетчик заказавшых
Нужно сделать сайт на тему досуга. Что то вроде spa-салона. Выслушаю ваши предложения по цене. В заявках сразу пишите подробнее чё по чем. Также интересует дальнейшее продвижение сайта в поисковиках.
Нужно разработать сайт по размещению и управлению анкетами, знакомств. Есть ТЗ, буду обсуждать лично с фрилансером которого выберу. Оставляйте свои предложения, по ценам, более подробно переговорим при личном общении.