Нужен Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок159 просмотров

Нужен простенький лейдинг на один товар! Но качественный, примерный шаблон накидаю на листе. От вас, портфолио, сроки и цена. В лейдинге нужен будет отсчет времени и счетчик заказавшых

11 лет назад
gofraGT
Кирилл 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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