Создать сайт-каталог ювелирных изделий

Нужно сделать сайт-каталог ювелирных изделий, чтобы была разбивка по материалу, размерам, камням, длине изделий, магазинам, также возможность найти ближайший магазин ювелирный и пр. Более подробное ТЗ предоставлю позже. Как пример – что-то типа этого www.jewelers.by, ну, соответственно не полное копирование, более креативный, с некоторыми доработками. Разработать сайт нужно "с нуля", могу предоставить креативного человека в помощь по разработке дизайна. От вас: предложение по цене, срокам, большой "плюс" – наличие портфолио.