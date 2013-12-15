Нужно сделать сайт-каталог ювелирных изделий, чтобы была разбивка по материалу, размерам, камням, длине изделий, магазинам, также возможность найти ближайший магазин ювелирный и пр. Более подробное ТЗ предоставлю позже. Как пример – что-то типа этого www.jewelers.by, ...
Сайт фото каталог
Здравствуйте , Нужен сайт примерно как этот- http://tattooha.com/ http://parta4ok.ru/ http://tatuirovki.nevsem.net/
С CMS системой администратирования.
1. возможность добавлять оценки к фото
2 возможность комментировать фото пользователями
3. массовой загрузки фотографий через систему управления сайтом.
4.возможность добавлять статьи, категории, описание фото , описание категорий и т.д.
5 придумать скромный но интересный дизайн.
Заявки фрилансеров
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