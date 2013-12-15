Сайт фото каталог

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок177 просмотров

Здравствуйте , Нужен сайт примерно как этот- http://tattooha.com/ http://parta4ok.ru/ http://tatuirovki.nevsem.net/

С CMS системой администратирования.

1. возможность добавлять оценки к фото

2 возможность комментировать фото пользователями

3. массовой загрузки фотографий через систему управления сайтом.

4.возможность добавлять статьи, категории, описание фото , описание категорий и т.д.

5 придумать скромный но интересный дизайн.

11 лет назад
shisha888
Роман 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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