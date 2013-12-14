Создать интернет магазин товаров с таобао

Создать интрнет магазин аниме товаров с привязкой к taobao api

и возможностью подключений логистики

чтобы заказы сразу отправлялись

и клиент мог выбирать из твоараов на таобао

Тематика : японская , анимация , косплей , игры и тд

эти категори должны быть на главной сайта

подробные ссылки на товара и магазины с тао предоставлю

по функционалу - http://rutao.biz/ http://taohelp.ru/ можно приближенное к коробчному решению от http://ru.opentao.net/

только с нормальным дизайном

наличие всех моудлей

и подключение сисетмы оплаты

http://www.milanoo.ru.com/Cosplay-Costumes-c300 - дизайн , наполнения категорий

Выслушаю ваши предложения

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и большим + будет заннаие аниме тематики

или просто работы с китаем

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как видете готове решение есть

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