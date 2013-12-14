Сайт обменного пункта WebMoney в Европе с формой заявки на выполнение услуг. Требуется дизайн логотипа, сайта и немного программирования.
Создать интернет магазин товаров с таобао
Создать интрнет магазин аниме товаров с привязкой к taobao api
и возможностью подключений логистики
чтобы заказы сразу отправлялись
и клиент мог выбирать из твоараов на таобао
Тематика : японская , анимация , косплей , игры и тд
эти категори должны быть на главной сайта
подробные ссылки на товара и магазины с тао предоставлю
по функционалу - http://rutao.biz/ http://taohelp.ru/ можно приближенное к коробчному решению от http://ru.opentao.net/
только с нормальным дизайном
наличие всех моудлей
и подключение сисетмы оплаты
http://www.milanoo.ru.com/Cosplay-Costumes-c300 - дизайн , наполнения категорий
Выслушаю ваши предложения
показывайте примеры похожих работ
и большим + будет заннаие аниме тематики
или просто работы с китаем
просьба сильно цену не завышать
как видете готове решение есть
хотелось бы увидеть лушчее качество за меньшую цену и поддержку(гарантии с объяснениями)
Заявки фрилансеров
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