Требуется сделать конструктор сайтов.Есть пример: wix.com. Важно, чтобы сборка сайта в конструкторе осуществлялась так же как у викс и подобных drug&drop конструкторов при этом созданные сайты должны хорошо индексироваться в поисковиках и быстро грузиться. Интересуют только длительные деловые отношения. Подробности в личку.