Создать сайт на wordpress на платном шаблоне

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Закрыт10 заявок189 просмотров

Создать сайт на wordpress на платном шаблоне

Тематика: продажа автомобилей

1. Установить актуальную версию Wordpress с моим шаблоном

2. Органично вписать в шаблон наш логотип

3. Внести в движок изменения по моим схемам (в приложении приблизительно)

4. Желательно сохранить адаптивность данного шаблона

Жду адекватных, подробных предложений с ценами и сроками, и вопросами при необходимости.

WordPress
11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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