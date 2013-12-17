Создать сайт "под ключ"

Необходимо сделать сайт в соответствии с техзаданием. Шаблон уже куплен. Предоставлю ссылку на загрузку. Просьба участников внимательно прочитать техзадание, а потом уже заявляться - в противном случае заявки будут удаляться. Два человека не смогли натянуть шаблон на WP, насколько понял причина в Ajax. желательно сделать сайт в сжатые сроки.