Создать сайт "под ключ"

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Завершен7 заявок282 просмотра

Необходимо сделать сайт в соответствии с техзаданием. Шаблон уже куплен. Предоставлю ссылку на загрузку. Просьба участников внимательно прочитать техзадание, а потом уже заявляться - в противном случае заявки будут удаляться. Два человека не смогли натянуть шаблон на WP, насколько понял причина в Ajax. желательно сделать сайт в сжатые сроки.

AJAXWordPress
11 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$150
4 дня
Очень рад, что мне повезло с таким исполнителем. Чётко, без лишних вопросов и раздутия бюджета. Получил, то что хотел. Рекомендую.
Спасибо Валентину за интересный проект, за необычный шаблон, было интересно разобраться в вопросе :) Все организационный вопросы: оплата, ответы на вопросы по проекту, обсуждение рабочих моментов, - все решалось быстро и конструктивно С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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