Создать сайт на wordpress на платном шаблоне Тематика: продажа автомобилей 1. Установить актуальную версию Wordpress с моим шаблоном 2. Органично вписать в шаблон наш логотип 3. Внести в движок ...
Создать сайт "под ключ"
Необходимо сделать сайт в соответствии с техзаданием. Шаблон уже куплен. Предоставлю ссылку на загрузку. Просьба участников внимательно прочитать техзадание, а потом уже заявляться - в противном случае заявки будут удаляться. Два человека не смогли натянуть шаблон на WP, насколько понял причина в Ajax. желательно сделать сайт в сжатые сроки.
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