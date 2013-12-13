Сделать сайт на mediawiki

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки125 просмотров

Требуется программист который очень хорошо знает движок mediawiki ,дизайн есть в PSD,нужно будет сверстать и натянуть.Требование: адекватность,умение сдавать работу в срок,опыт работы

11 лет назад
milka18
Маша 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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