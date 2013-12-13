Добрый день. Нужно сделать сайт на подобии уже существующего, сохранить его структуру в целом и поменять немного дизайн. Сайт на несколько страниц, на игровую тематику. Отписывайтесь с приблизительными ценами и своими работами, далее расскажу более подробно и детально.