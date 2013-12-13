Требуется программист который очень хорошо знает движок mediawiki ,дизайн есть в PSD,нужно будет сверстать и натянуть.Требование: адекватность,умение сдавать работу в срок,опыт работы
Сервис онлайн-такси
Необходимо разработать систему онлайн-заказа такси по функционалу схожую с данным сервисом:
Дополнения:
1. API для интеграции с внешними сервисами
2. Кабинет для частных водителей, которые не относятся к таксопаркам:
- Добавление фото-автомобиля и описания
- Заказы от клиентов которые выбрали машину водителя
- Рейтинги на основе отзывов клиентов
- Покупка заказов и смен через платежные терминалы
Подробное ТЗ будет в течении 5-7 дней.
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