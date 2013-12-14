Сайт-визитка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок240 просмотров

Требуется сделать несложный сайт-визитку – сверстать и настроить под Joomla.

Подробности скину.

Дизайн готовый у нас есть,рисовать не надо.

Сроки сжатые.

Работа без предоплаты,т.к.первое сотрудничество.

Бюджет 3000 рублей.

Joomla
11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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