Создать интрнет магазин аниме товаров с привязкой к taobao api и возможностью подключений логистики чтобы заказы сразу отправлялись и клиент мог выбирать из твоараов на таобао Тематика ...
Аналог интернет-магазина
Требуется создать ИМ по данному образцу akkmir.ru . Архитектура и скрипты аналогичные, дизайн поменять. Образец сделан на битриксе. Можно заменить цмс на престу или другие.... жду обоснованных предложений!
К примеру дизайн можно по такому образцу http://xn----7sbaabvjtxjp1bdboii.xn--p1ai/
Сроки и стоимость, и цмс прошу отписывать в комментариях к заказу.
По цмс рассматриваю исключительно специализированные под ИМ, никаких связок дж+vm и тд!
А опенкарт за 1200 баков ДАЖЕ не буду рассматривать, цена на опенкарте 12-15к и это максимум при условии 100% сопровождения минимум на год!... Ребят, жду адекватных предложений от ПРОФИ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт обменного пункта WebMoney в Европе с формой заявки на выполнение услуг. Требуется дизайн логотипа, сайта и немного программирования.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо разработать систему онлайн-заказа такси по функционалу схожую с данным сервисом: http://intaxi.ru Дополнения: 1. API для интеграции с внешними сервисами 2. Кабинет для частных водителей, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется программист который очень хорошо знает движок mediawiki ,дизайн есть в PSD,нужно будет сверстать и натянуть.Требование: адекватность,умение сдавать работу в срок,опыт работыСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать сайт на подобии уже существующего, сохранить его структуру в целом и поменять немного дизайн. Сайт на несколько страниц, на игровую тематику. Отписывайтесь с приблизительными ценами и своими работами, далее расскажу более ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Требуется сделать конструктор сайтов.Есть пример: wix.com. Важно, чтобы сборка сайта в конструкторе осуществлялась так же как у викс и подобных drug&drop конструкторов при этом созданные сайты должны хорошо индексироваться в поисковиках и быстро грузиться. Интересуют ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Существует сайт: http://kapitalstroy42.ru/ Необходимо на его базе, или с полного нуля сделать сайт, который будет продавать! Продавать все, что есть в разделе услуги! От Вас: ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт в соответствии с техзаданием. Шаблон уже куплен. Предоставлю ссылку на загрузку. Просьба участников внимательно прочитать техзадание, а потом уже заявляться - в противном случае заявки будут удаляться. Два человека не смогли натянуть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создать сайт на wordpress на платном шаблоне Тематика: продажа автомобилей 1. Установить актуальную версию Wordpress с моим шаблоном 2. Органично вписать в шаблон наш логотип 3. Внести в движок ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Компания занимается грузоперевозками по Санкт-Петербургу, междугородними грузоперевозками и сдачей спец.техники в аренду в Санкт-Петербурге и Лен.области. На данный момент у нас нет сайта, и нам требуется его разработка с пустого листа. Сайт должен ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад