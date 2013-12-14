Аналог интернет-магазина

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Закрыт13 заявок190 просмотров

Требуется создать ИМ по данному образцу akkmir.ru . Архитектура и скрипты аналогичные, дизайн поменять. Образец сделан на битриксе. Можно заменить цмс на престу или другие.... жду обоснованных предложений!

К примеру дизайн можно по такому образцу http://xn----7sbaabvjtxjp1bdboii.xn--p1ai/

Сроки и стоимость, и цмс прошу отписывать в комментариях к заказу.

По цмс рассматриваю исключительно специализированные под ИМ, никаких связок дж+vm и тд!

А опенкарт за 1200 баков ДАЖЕ не буду рассматривать, цена на опенкарте 12-15к и это максимум при условии 100% сопровождения минимум на год!... Ребят, жду адекватных предложений от ПРОФИ!

Opencart
11 лет назад
gambit7
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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