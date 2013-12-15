Сделать красивый Landing Page для игры

Здравствуйте,

Нужно сделать одностраничный сайт (Прокладку)

Прикрепил, как будет выглядеть Landing Page, от Вас красочно всё это воплотить!

Тематика: Онлайн игра

Писать только людям с опытом работы.

Так же прошу написать примерное время на исполнение!