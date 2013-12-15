Нужно сделать сайт-каталог ювелирных изделий, чтобы была разбивка по материалу, размерам, камням, длине изделий, магазинам, также возможность найти ближайший магазин ювелирный и пр. Более подробное ТЗ предоставлю позже. Как пример – что-то типа этого www.jewelers.by, ...
Сделать красивый Landing Page для игры
Здравствуйте,
Нужно сделать одностраничный сайт (Прокладку)
Прикрепил, как будет выглядеть Landing Page, от Вас красочно всё это воплотить!
Тематика: Онлайн игра
Писать только людям с опытом работы.
Так же прошу написать примерное время на исполнение!
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