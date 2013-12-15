Сделать красивый Landing Page для игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок167 просмотров

Здравствуйте,

Нужно сделать одностраничный сайт (Прокладку)

Прикрепил, как будет выглядеть Landing Page, от Вас красочно всё это воплотить!

Тематика: Онлайн игра

Писать только людям с опытом работы.

Так же прошу написать примерное время на исполнение!

11 лет назад
vodomer
Марлен 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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