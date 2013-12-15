Необходим сайт-каталог развлекательных заведений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок212 просмотров

Необходим сайт-каталог развлекательных заведений двух городов (в дальнейшем возможно более).

Развлекательные - это клубы, кафе, рестораны, кинотеатры, театры и т.п.

Разделы на сайте будут следующие (главное меню):

- Афиша (все мероприятия на завтра, на следующую неделю, на следующий месяц)

- Новости (список новостей)

- Статьи (список статей)

- Фотографии (все фотографии на сайте)

- Музыка (вся музыка на сайте)

- Видео (всё видео на сайте)

- Заведения (список заведений с быстрым доступом по первой букве алфавита, вида А, Б, В, ... Я и возможностью

выбора по типу (бар, ресторан и т.п.)

- Выбор города (для которого хотите посмотреть информацию)

При просмотре детальной информации о заведении должны быть вкладки

- Описание

- Карта Гугл или Яндекс

- Поля фильтрации (время работы, средний чек и т.п.)

- Афиша (только для этого заведения)

- Новости (только для этого заведения)

- Статьи (только для этого заведения)

- Фотографии (только для этого заведения)

- Музыка (только для этого заведения)

- Видео (только для этого заведения)

Таким образом глобально обязателен фильтр по городу, по заведению, по полям фильтрации у заведения.

Очень обязательно: всю информацию будут вносить с фронта пользователи, например, владельцы заведений.

Таким образом, схема работы по наполнению:

- регистрация пользователя

- проверка модератором

- в положительном раскладе - разрешение на добавление новых заведений и редактирование своих

Схема просмотра информации на сайте:

Вся информация в главной меню (афиша, новости, фото, заведения и пр.) сразу видны для всех (двух) городов,

при выборе конкретного города - отфильтровывается информация по конкретному городу.

При выборе типа заведения (например, ресторан) - отображаются все рестораны конкретного города.

При переходе в детальное описание заведения вся информация (афиша, фото, и пр.) показывается для этого заведения.

Бюджет 30 тыс. руб. (без дизайна, только функционал)

Сроки не представляю (сами скажите сколько)

Мне необходимо знать также на каком компоненте будете реализовывать. Я хотя бы по этому форуму посмотрю, что компонент используют и другие. Просто был печальный опыт с не очень распространенной системой и поиском спеца по ней.

Если бюджет не соответствует поставленой задаче, то укажите что можете сделать на указанный бюджет, чтобы проект стартовал, и какой бюджет необходим для реализации всех пунктов.

11 лет назад
kresko
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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