Здравствуйте! нужно создать сайт на WordPress Техническое задание на сайт http://lifeha.ru/ на WordPress во вложении. https://www.dropbox.com/s/uqel0egfzwq9b8s/3h3.jpg https://www.dropbox.com/s/kaib6p4t5ny03zp/3h3.psd лого последнее в списке наше, остальные для примера https://www.dropbox.com/s/8zzlt0dl6v0qi45/lh_logo.eps ...
Необходим сайт-каталог развлекательных заведений
Необходим сайт-каталог развлекательных заведений двух городов (в дальнейшем возможно более).
Развлекательные - это клубы, кафе, рестораны, кинотеатры, театры и т.п.
Разделы на сайте будут следующие (главное меню):
- Афиша (все мероприятия на завтра, на следующую неделю, на следующий месяц)
- Новости (список новостей)
- Статьи (список статей)
- Фотографии (все фотографии на сайте)
- Музыка (вся музыка на сайте)
- Видео (всё видео на сайте)
- Заведения (список заведений с быстрым доступом по первой букве алфавита, вида А, Б, В, ... Я и возможностью
выбора по типу (бар, ресторан и т.п.)
- Выбор города (для которого хотите посмотреть информацию)
При просмотре детальной информации о заведении должны быть вкладки
- Описание
- Карта Гугл или Яндекс
- Поля фильтрации (время работы, средний чек и т.п.)
- Афиша (только для этого заведения)
- Новости (только для этого заведения)
- Статьи (только для этого заведения)
- Фотографии (только для этого заведения)
- Музыка (только для этого заведения)
- Видео (только для этого заведения)
Таким образом глобально обязателен фильтр по городу, по заведению, по полям фильтрации у заведения.
Очень обязательно: всю информацию будут вносить с фронта пользователи, например, владельцы заведений.
Таким образом, схема работы по наполнению:
- регистрация пользователя
- проверка модератором
- в положительном раскладе - разрешение на добавление новых заведений и редактирование своих
Схема просмотра информации на сайте:
Вся информация в главной меню (афиша, новости, фото, заведения и пр.) сразу видны для всех (двух) городов,
при выборе конкретного города - отфильтровывается информация по конкретному городу.
При выборе типа заведения (например, ресторан) - отображаются все рестораны конкретного города.
При переходе в детальное описание заведения вся информация (афиша, фото, и пр.) показывается для этого заведения.
Бюджет 30 тыс. руб. (без дизайна, только функционал)
Сроки не представляю (сами скажите сколько)
Мне необходимо знать также на каком компоненте будете реализовывать. Я хотя бы по этому форуму посмотрю, что компонент используют и другие. Просто был печальный опыт с не очень распространенной системой и поиском спеца по ней.
Если бюджет не соответствует поставленой задаче, то укажите что можете сделать на указанный бюджет, чтобы проект стартовал, и какой бюджет необходим для реализации всех пунктов.
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