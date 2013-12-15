Требуется создать landing page под ключ. Тематика - производство бытовок (строительных металлических вагончиков. Примеры - http://www.bitovkin.ru, http://magazinbitovok.ru). Соответственно дизайн, тексты, верстка и т.д.
Требуется создание сайта на wordpress
Здравствуйте!
нужно создать сайт на WordPress
Техническое задание на сайт http://lifeha.ru/ на WordPress во вложении.
https://www.dropbox.com/s/uqel0egfzwq9b8s/3h3.jpg
https://www.dropbox.com/s/kaib6p4t5ny03zp/3h3.psd
лого последнее в списке наше, остальные для примера
https://www.dropbox.com/s/8zzlt0dl6v0qi45/lh_logo.eps
https://www.dropbox.com/s/nnipa10y4hlwab8/lh_logo%2Beng.eps
https://www.dropbox.com/s/5v7hdihv7nlfzcs/lh_logo%2Beng.jpg
https://www.dropbox.com/s/ugpsuyq3ff8chv8/lifeha.jpg
https://www.dropbox.com/s/vircvg2449zyjlz/lifeha.psd
https://www.dropbox.com/s/zvozbugec1dldd2/lifeha_dnevniki_uspeha_vvv.psd
https://www.dropbox.com/s/tk5bu4b6yd444wy/lifeha_in.jpg
https://www.dropbox.com/s/4gu8cfol78yaxi3/lifeha_in.psd
https://www.dropbox.com/s/bga9f247972gzc3/lifeha_n.jpg
https://www.dropbox.com/s/qe5832iizpqtvra/lifeha_tmp.psd
Бюджет 5000 рублей
Заявки фрилансеров
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