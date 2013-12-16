Сайт магазина (стартовый)

Работа выполнена на 3 балла по 5-балльной шкале. Одно и то же приходилось напоминать дважды, а то и трижды. Некоторые из пунктов не выполнены до сих пор (перевод пунктов сайта с английского на русский в разделе "Служба поддержки -> Возврат товара", не убраны лишние шаблонные кнопки "Продолжить" в конце каждой статьи - там не предполагается действие пользователя, контактная информация интернет-магазина не правится из раздела "Контакты" админки). При всём этом исполнитель позволил себе отключить наш (недоработанный до сей поры!) сайт с запиской "Сайт будет включен сразу после оплаты". Считаю это дурным тоном, если не шантажом. Оплата в размере 300 долларов согласно договора исполнителем получена в полном объёме. Больше не обращусь.