Создание лендинга (солнечные очки)

Требуется создание лендинга для продажи солнечных очков. Функционал и общее оформление - http://timbomania.ru/ Необходимо уникализировать этот дизайн: изменить цвет, иконки и пр. мелочи, при этом сохранить общую концепцию и существующие блоки.

Предложения рассматриваются только с ценой и точным сроком выполнения. Крайне желательно показать примеры именно ваших лендингов.

P.S. С выбранным исполнителем будет продолжено сотрудничество по созданию еще нескольких проектов (нагрузка 2-4 шт в месяц).