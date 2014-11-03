Сбор и группировка семантического ядра на системе seo-case.com

Сбор и группировка семантического ядра на основе кластеризации поисковых систем. В своей работе используем собственную систему seo-case.com.

Преимущества:

- уникальный собственный алгоритм группировки, который учитывает большое кол.во факторов, а не простое пересечение документов в выдаче

- отлаженный и удобный интерфейс СЯ, где все собрано в одном месте

- разбивка ключей на оптимальные группы

- очень большое кол.во различных параметров

- выгрузка результатов анализа поисковой выдачи

- выгрузка результатов анализа страниц конкурентов

- анализ и выгрузка объявлений Я.Директ

- формирование заданий копирайтеру

- подбор ТО20 самых видимых конкурентов по собранному ядру

и многое другое