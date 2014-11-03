Виталий Каспрук goldenstylegoldenstyle
44 годаУкраина/Хмельницкий
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Сбор и группировка семантического ядра на системе seo-case.com
Сбор и группировка семантического ядра на основе кластеризации поисковых систем. В своей работе используем собственную систему seo-case.com.
Преимущества:
- уникальный собственный алгоритм группировки, который учитывает большое кол.во факторов, а не простое пересечение документов в выдаче
- отлаженный и удобный интерфейс СЯ, где все собрано в одном месте
- разбивка ключей на оптимальные группы
- очень большое кол.во различных параметров
- выгрузка результатов анализа поисковой выдачи
- выгрузка результатов анализа страниц конкурентов
- анализ и выгрузка объявлений Я.Директ
- формирование заданий копирайтеру
- подбор ТО20 самых видимых конкурентов по собранному ядру
и многое другое
Портфолио
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