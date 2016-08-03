Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Вадима, как ответственного и знающего своё дело человека. Правки учтены, работать легко – понимание моментальное. Спасибо!)
Ответный отзыв
Хороша поставленная задача , так как я начинающий , возникало много вопросов ... Аня терпима и хорошо все объясняет .. Спасибо , было приятно работать . Рекомендую !
$10
10 баллов
9 лет назад
CSSJavaScriptjQueryPHPWordPress
Все сделано качественно, Вадим исправил верстку, как было необходимо по техническому заданию. Рекомендую.
Ответный отзыв
Исправил ошибки по сайту, получи оплату , доволен ) Спасибо !
$5
10 баллов
9 лет назад
Выполнил правки по сайту агентства - дизайн плюс внедрение. Рекомендую. Вежлив, схватывает на лету, исполнителен.
Ответный отзыв
Во время работы Андрей часто на связи , оплата быстрая , приятно работать , рекомендую !