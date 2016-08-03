golovco

Вадим golovco

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
UI/UX Дизайн | Адаптивная верстка

I USE: 

HTML5 , CSS3 

Bootstrap

JS

Photoshop

CMS 

Wordpress 

Joomla

Отзывы заказчиков

Ann_Kawper
Анна 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Адаптивный дизайн макетов исходя из десктопной версии
Рекомендую Вадима, как ответственного и знающего своё дело человека. Правки учтены, работать легко – понимание моментальное. Спасибо!)
Хороша поставленная задача , так как я начинающий , возникало много вопросов ... Аня терпима и хорошо все объясняет .. Спасибо , было приятно работать . Рекомендую !
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gregzem
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Внести изменения в верстку сайта (Wordpress шаблон)
CSSJavaScriptjQueryPHPWordPress
Все сделано качественно, Вадим исправил верстку, как было необходимо по техническому заданию. Рекомендую.
Исправил ошибки по сайту, получи оплату , доволен ) Спасибо !
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mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Внесение правок на сайт
Выполнил правки по сайту агентства - дизайн плюс внедрение. Рекомендую. Вежлив, схватывает на лету, исполнителен.
Во время работы Андрей часто на связи , оплата быстрая , приятно работать , рекомендую !
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