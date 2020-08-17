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Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
3 года назад
Кадастровые работы в Москве и Московской области под ключ в Геобюро.
Сайт находится под управлением Битрикс - [url=https://geo-buro.ru]https://geo-buro.ru[/url] Есть необходимость подключить турбо-страницы Яндекс для всего сайта в мобильной версии. Стоимость и сроки?