На сайт нужен кредитный калькулятор с подсказками терминов и выдачей графика платежей. Сайт создается на Webasyst. Сколько это должно стоить не знаю, поэтому ждем ваших предложений.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
8 лет назад
На сайт нужен кредитный калькулятор с подсказками терминов и выдачей графика платежей. Сайт создается на Webasyst. Сколько это должно стоить не знаю, поэтому ждем ваших предложений.
Требуется развитие нескольких наших проектов в соцсетях. Опыт не сильно критичен. Ведение каждого проекта оценивается в 10-15 тыс. руб./мес. Одному человеку вполне по силам вести 4-6 наших проектов одновременно. Первый месяц начнем с одного-двух проектов на ...