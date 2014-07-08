goodimm

Дмитрий Выдрин goodimm

 
42 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SMM-специалист, администратор соцсетей

    $500

    Требуется развитие нескольких наших проектов в соцсетях. Опыт не сильно критичен. Ведение каждого проекта оценивается в 10-15 тыс. руб./мес. Одному человеку вполне по силам вести 4-6 наших проектов одновременно. Первый месяц начнем с одного-двух проектов на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад