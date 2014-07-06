Нужен регулярный монтаж для видеоблога. Длительность роликов - около 5 минут. Две камеры. Нужна заставка анимированная - в начале, состыковка речи и видео, интересные переходы между кадрами, наложение музыки фоном и звуков иногда. и кое-где ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Видеомонтаж35 заявокЗакрыт6 лет назад
Сверстать и повесить на хостинг из сложного - только встроенное видео (надо чтобы видео заливалось на ютуб или вимео и отображалось на сайте) картинка тут: https://drive.google.com/file/d/0B2S3xfgxRT1ucndYTG9XSTNkZzA/edit?usp=sharing Указывайте, пожалуйста, стоимость работыHTML-верстка35 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо разослать по целевой аудитории, по критериям (женщины. питер. 30-40 лет, пишет что это примерно 350 тысяч человек ) пригашения в паблик. Тематика детская. группа - больше информационная. чем коммерческая (коммерции 10%). Без риска блокировки ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад