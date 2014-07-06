Сверстать и повесить на хостинг из сложного - только встроенное видео (надо чтобы видео заливалось на ютуб или вимео и отображалось на сайте) картинка тут: https://drive.google.com/file/d/0B2S3xfgxRT1ucndYTG9XSTNkZzA/edit?usp=sharing Указывайте, пожалуйста, стоимость работы