goodwin

Александр Власов goodwin

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
http://snail-photo.com/

Flash:

-Создание персональных флеш-сайтов с нуля (от разработки дизайна до окончательного запуска в сети).

-Программирование.

-Написание сопроводительного веб-интерсфеса для управления содержимым сайта (CMS).

-Флеш-презентации.

-Флеш-баннеры.

-Открытки.

-Мультипликация.

-А также другие flash - работы.

Adobe Photoshop, Corel:

-Рисование с помощью графического планшета.

-Полиграфия и наружная реклама.

-Логотипы.

-Иллюстрации.

-Дизайн сайтов.

-Обработка фотографий.

HTML, PHP, CSS, XML, ActionScript:

-Программирование.

-Верстка.

Фотография:

-Художественное фото.

-Рекламное фото

-Объектное фото.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)
$5
9 баллов
10 лет назад
Нарисовать фото
В общем всем доволен.
Кидало!!! Кидает на деньги! Работа была выполнена даже раньше срока. И уже пользуется ею, как аватаркой в ВК. Кстати http://vk.com/mir_ivan - его страница. Короче - работайте только по предоплате.
Ответный отзыв
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)
$180
10 баллов
15 лет назад
Редизайн детского сайта
Хороший дизайн за умеренные деньги.
Хороший заказчик. знает чего хочет. оплата незамедлительная.
Ответный отзыв
krokodyl
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Flash-об’єкт для вибору областей України.
Перспективный фрилансер, работает быстро и эффективно. Формулирует четкие вопросы. Работу сделал отлично. Учел все мои пожелания и предложения как заказчика, а их было много. Цена/качество на высоте. Рекомендую. Если придется работать с Flash - буду обращаться еще. Перспективний фрілансер, працює швидко та ефективно. Чітко формулює запитання. Робота зроблена відмінно. Врахував усі мої багаточисельні побажання та пропозиції. Співвідношення ціна/якість на висоті. Рекомендую, і без сумніву будете задоволені.
Приятно работать с человеком, который четко знает, что ему нужно. Все задачи хорошо сформулированы и понятны. Оказывал содействие и помощь в работе.
Ответный отзыв
xerenade
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Обработка около 150 фотографий - белый бэкграунд
Отличный исполнитель, всё сделал отлично и в срок, будем работать и далее!
Работать легко и приятно. ТЗ четкое и понятное. Оплата своевременная, по удобной схеме.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#199
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#32