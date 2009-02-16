http://snail-photo.com/
Flash:
-Создание персональных флеш-сайтов с нуля (от разработки дизайна до окончательного запуска в сети).
-Программирование.
-Написание сопроводительного веб-интерсфеса для управления содержимым сайта (CMS).
-Флеш-презентации.
-Флеш-баннеры.
-Открытки.
-Мультипликация.
-А также другие flash - работы.
Adobe Photoshop, Corel:
-Рисование с помощью графического планшета.
-Полиграфия и наружная реклама.
-Логотипы.
-Иллюстрации.
-Дизайн сайтов.
-Обработка фотографий.
HTML, PHP, CSS, XML, ActionScript:
-Программирование.
-Верстка.
Фотография:
-Художественное фото.
-Рекламное фото
-Объектное фото.
Портфолио
- Полигональное рисование портрет1091 просмотр
- Тонировочная зона303 просмотра
- Полигональное рисование1088 просмотров
- Фотограф Александр Власов446 просмотров
- Гостиничный сервис "Апрент"351 просмотр
- Обложка автожурнала "АвтоЭра"1032 просмотра
- Книга ”Справочник горного мастера"449 просмотров
- Книга ”Твори Бориса Грінченка з ілюстраціями юних309 просмотров
- Флаер Семейная экономия329 просмотров
- Флаер День Рождения Супермаркета1477 просмотров
- Плакат День Рождения Супермаркета790 просмотров
- Плакат Рождественская Сказка328 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
10 лет назад
В общем всем доволен.
Ответный отзыв
Кидало!!! Кидает на деньги! Работа была выполнена даже раньше срока. И уже пользуется ею, как аватаркой в ВК. Кстати http://vk.com/mir_ivan - его страница. Короче - работайте только по предоплате.
$180
10 баллов
15 лет назад
Хороший дизайн за умеренные деньги.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. знает чего хочет. оплата незамедлительная.
$30
10 баллов
16 лет назад
Перспективный фрилансер, работает быстро и эффективно. Формулирует четкие вопросы. Работу сделал отлично. Учел все мои пожелания и предложения как заказчика, а их было много. Цена/качество на высоте. Рекомендую. Если придется работать с Flash - буду обращаться еще. Перспективний фрілансер, працює швидко та ефективно. Чітко формулює запитання. Робота зроблена відмінно. Врахував усі мої багаточисельні побажання та пропозиції. Співвідношення ціна/якість на висоті. Рекомендую, і без сумніву будете задоволені.
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, который четко знает, что ему нужно. Все задачи хорошо сформулированы и понятны. Оказывал содействие и помощь в работе.
$20
10 баллов
16 лет назад
Отличный исполнитель, всё сделал отлично и в срок, будем работать и далее!
Ответный отзыв
Работать легко и приятно. ТЗ четкое и понятное. Оплата своевременная, по удобной схеме.
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#199
Фотосъемка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#32