Обработка около 150 фотографий - белый бэкграунд

Обработка фотографийЗавершен12 заявок2039 просмотров
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Надо обработать около 150 фотографий - одетые манекены.

В бэкграунде видно пол, стену, и тень.

Надо это всё аккруратно удалить - т.е. сделать манекен на абсолютно белом фоне.

Два примера картинок в оригинальном размере в паке:

http://www.xerenade.com/fotos.rar

В зависимости от сроков на второй стадии планирую сделать ещё около 1.000 катинок.

Называйте Ваши сроки и цену.

!! Не пишите в личку - оставляйте Ваши предложения здесь !!

Оплата по факту, через Western Union.

15 лет назад
xerenade
49 летГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
goodwin
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, всё сделал отлично и в срок, будем работать и далее!
Работать легко и приятно. ТЗ четкое и понятное. Оплата своевременная, по удобной схеме.
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