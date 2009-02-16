Нужно переделать фотографию в аниме стиль! Принимаются множество понравившихся работ! очень нужно!
Обработка около 150 фотографий - белый бэкграунд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо обработать около 150 фотографий - одетые манекены.
В бэкграунде видно пол, стену, и тень.
Надо это всё аккруратно удалить - т.е. сделать манекен на абсолютно белом фоне.
Два примера картинок в оригинальном размере в паке:
http://www.xerenade.com/fotos.rar
В зависимости от сроков на второй стадии планирую сделать ещё около 1.000 катинок.
Называйте Ваши сроки и цену.
!! Не пишите в личку - оставляйте Ваши предложения здесь !!
Оплата по факту, через Western Union.
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