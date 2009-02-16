Обработка около 150 фотографий - белый бэкграунд

Надо обработать около 150 фотографий - одетые манекены.

В бэкграунде видно пол, стену, и тень.

Надо это всё аккруратно удалить - т.е. сделать манекен на абсолютно белом фоне.

Два примера картинок в оригинальном размере в паке:

http://www.xerenade.com/fotos.rar

В зависимости от сроков на второй стадии планирую сделать ещё около 1.000 катинок.

Называйте Ваши сроки и цену.

!! Не пишите в личку - оставляйте Ваши предложения здесь !!

Оплата по факту, через Western Union.