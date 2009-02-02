Улучшение фотографий домов

Нужно переделать фотографию в аниме стиль! Принимаются множество понравившихся работ! очень нужно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Необходимо улучшить качество 45 домов размером 488 px в ширину.
2) нанести на отредактированное фото слой с названием компании.
Пример дома приложен в файле.
Перед началом работы вы делаете 1 вариант я смотрю и одобряю. После осуществляете весь заказ. какие то фото могу отклонить.
За скорость и качество премия 250 р.
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ 2250 р.
ФОТО ДОЛЖНО ВПИСЫВАТЬСЯ В САЙТ http://www.gk-dom.ru/cc.php
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