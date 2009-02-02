Улучшение фотографий домов

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок355 просмотров
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1) Необходимо улучшить качество 45 домов размером 488 px в ширину.

2) нанести на отредактированное фото слой с названием компании.

Пример дома приложен в файле.

Перед началом работы вы делаете 1 вариант я смотрю и одобряю. После осуществляете весь заказ. какие то фото могу отклонить.

За скорость и качество премия 250 р.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ 2250 р.

ФОТО ДОЛЖНО ВПИСЫВАТЬСЯ В САЙТ http://www.gk-dom.ru/cc.php

15 лет назад
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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