Обработать фотографию

Обработка фотографийЗавершен112 заявок1662 просмотра
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Есть фотография. Необходима обработать, добавить цвета, изменить лицо....

15 лет назад
graf_21
40 летДания
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень качественно подошёл к работе. Работу сделал в срок. Целеустремлён, выполнил всё необходимое, чтоб угодить клиенту. Рекомендую.
Клиент знает что хочет! :) это радует
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