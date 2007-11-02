Фотография в аниме!

Нужно сделать ко Дню Св. Валентина, красивые коллажи с фотографией девушки. Фото дам исполнителю. Примерно 10-12 коллажей на разных фонах и очень красивых, естественно чтобы понравилось самой девушке. Можно сделать в виде небольшого электронного фотоальбома, ...
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Нужно переделать фотографию в аниме стиль! Принимаются множество понравившихся работ! очень нужно!
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