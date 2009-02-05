Поменять цвет

Вобщем такое дело здесь http://fenumeor.unityland.com/asta/index.php/catalog?category=2 есть картинки техники примерно 100 шт.), времени у меня не много, но нужно забить каталог, не успеваю по вирезке и обработке фото(тоесть убрать грязь, подкоректировать цвета, как в каталоге на ...