Помошь в обработке фото строительной техники

Нужно переделать фотографию в аниме стиль! Принимаются множество понравившихся работ! очень нужно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вобщем такое дело здесь http://fenumeor.unityland.com/asta/index.php/catalog?category=2 есть картинки техники примерно 100 шт.), времени у меня не много, но нужно забить каталог, не успеваю по вирезке и обработке фото(тоесть убрать грязь, подкоректировать цвета, как в каталоге на сайте), нужно помочь. Поскольку работа не сложная, денег много не предлагаю, потому прерогатива новичкам, которые хотят работать, в дальнейшем при нормальном результате будут и более интересные проекты. Желательно из Киева.
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