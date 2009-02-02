Высококачественные фотоколлажи

Приглашаю профессионального дизайнера на проект по созданию серии (8шт. формата А4) фотоколлажей с высококачественной детализацией и фотореалистичности. Не для WEB, но сущность тех.дизайна остается. Уровень работ не ниже Бюро Пирогова.

Образцы требуемого уровня:

http://pirogov.ru/image/gallery/038_big.jpg

http://pirogov.ru/image/gallery/028_big.jpg

(и прочее и этой галереи)

Указывайте работы в портфолио с подобным уровнем, цену за проект и сроки (1шт. А4). Более подробную информацию будем обсуждать лично. С уровнем ниже просьба не беспокоить.