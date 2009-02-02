Обработка фотографий

Нужно переделать фотографию в аниме стиль! Принимаются множество понравившихся работ! очень нужно!
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Обработать фото
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