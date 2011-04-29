gordiichuk

Иван gordiichuk

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн портала gvozdik.ru

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо изменить существующий дизайн сайта gvozdik.ru В дизайне нужно учесть весь существующий функционал. Ждем предложений.

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад