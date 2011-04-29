gordiichuk

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо изменить существующий дизайн сайта gvozdik.ru В дизайне нужно учесть весь существующий функционал. Ждем предложений.
Дизайн сайтов30 заявок
Закрыт
14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо изменить существующий дизайн сайта gvozdik.ru В дизайне нужно учесть весь существующий функционал. Ждем предложений.
Мы: - Предоставляем домен с заданной тематикой и набором ключевых слов. Вы: - Создаете сайт под заданный домен: - количество страниц - ...