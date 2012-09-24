gossamerzzz

Рома Грома gossamerzzz

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка интернет-магазина на Yii

    Здравствуйте! Необходима срочная доработка интернет магазина-торговой площадки на Yii. Нужно доработать скрипт и написать модули и компоненты к уже существующему скрипту. Имеется ТЗ, которое нужно оценить по стоимости и разбить на 2 этапа. 1 этап ...

    Yii
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Yii

    Здравствуйте! Необходима срочная доработка интернет магазина-торговой площадки на Yii. Нужно доработать скрипт и написать модули и компоненты к уже существующему скрипту. Имеется ТЗ, которое нужно оценить по стоимости и разбить на 2 этапа. 1 этап ...

    Yii
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка 2 парсеров

    Здравствуйте! Необходима разработка 2парсеров на CS-Cart. В первом необходимо добавить цену доставки( с учётом того, что доставка второго подобного товара стоит дешевле, мне нужно вставлять стоимость доставки в зависимости от категорий самому) и что бы ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад