gossamerzzz

Здравствуйте! Необходима разработка 2парсеров на CS-Cart. В первом необходимо добавить цену доставки( с учётом того, что доставка второго подобного товара стоит дешевле, мне нужно вставлять стоимость доставки в зависимости от категорий самому) и что бы ...