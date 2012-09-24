gossamerzzz

Здравствуйте! Необходима срочная доработка интернет магазина-торговой площадки на Yii. Нужно доработать скрипт и написать модули и компоненты к уже существующему скрипту. Имеется ТЗ, которое нужно оценить по стоимости и разбить на 2 этапа. 1 этап ...
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- Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходима срочная доработка интернет магазина-торговой площадки на Yii. Нужно доработать скрипт и написать модули и компоненты к уже существующему скрипту. Имеется ТЗ, которое нужно оценить по стоимости и разбить на 2 этапа. 1 этап ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходима разработка 2парсеров на CS-Cart. В первом необходимо добавить цену доставки( с учётом того, что доставка второго подобного товара стоит дешевле, мне нужно вставлять стоимость доставки в зависимости от категорий самому) и что бы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать копии движков сайтов www.deliveryhero.com.au и http://www.pulscen.ru .... нужны точные копии движков интерфейса и админки...пустые без информации......пишите сроки и цену !?Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад