Необхоодимо написать плагины для системы strabwery. Плагин 1. "Справочник фирм и товаров" -------регистрация фирмы зарегистрированным внутри системы пользователем. ------- Категории и подкатегории справочника добавляются и редактирутются админом через админку. ------- Регистрационные поля администратор определяет сам через админку. ------- Категории и ...