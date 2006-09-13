Необхоодимо написать плагины для системы strabwery. Плагин 1. "Справочник фирм и товаров" -------регистрация фирмы зарегистрированным внутри системы пользователем. ------- Категории и подкатегории справочника добавляются и редактирутются админом через админку. ------- Регистрационные поля администратор определяет сам через админку. ------- Категории и ...
- $200Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $170
Необхоодимо написать плагины для системы strabwery. Плагин 1. "Справочник фирм и товаров" -------регистрация фирмы зарегистрированным внутри системы пользователем. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать яркий, но информационно пригодный дизайн для сайта о металлургии.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо написать моды для скрипта Cutenews.ru: 1) возможность создания дополнительных полей администратором, для размещения их в комментариях. 2) также формы выбора срока хранения поста. 3)Возможность предмодерации новых комментариев 4) личный портфль зарегистрированного пользователя куда он может помещать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад