grandi

Вячеслав Тимофеев grandi

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Плагин для системы strawberry

    $200

    Необхоодимо написать плагины для системы strabwery. Плагин 1. "Справочник фирм и товаров" -------регистрация фирмы зарегистрированным внутри системы пользователем. ------- Категории и подкатегории справочника добавляются и редактирутются админом через админку. ------- Регистрационные поля администратор определяет сам через админку. ------- Категории и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагины для системы strabwery

    $170

    Необхоодимо написать плагины для системы strabwery. Плагин 1. "Справочник фирм и товаров" -------регистрация фирмы зарегистрированным внутри системы пользователем. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написасть мод для Cutenews

    $50

    Необходимо написать моды для скрипта Cutenews.ru: 1) возможность создания дополнительных полей администратором, для размещения их в комментариях. 2) также формы выбора срока хранения поста. 3)Возможность предмодерации новых комментариев 4) личный портфль зарегистрированного пользователя куда он может помещать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад