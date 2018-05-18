gray86

Владимир gray86

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SergeyCorpus
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Лендинг под ключ
Легко работать, когда четко поставлены задачи и хорошая обратная связь. С Вами приятно сотрудничать.
Обратился к Сергею так как понравилась его одна из работ по дизайну, к тому же вёрстка была сделана отлично - порастягивал окно браузера, пощелкал кнопки. Мой лендинг был выполнен до результата, с учётом всех моих пожеланий, все мои замечания в тот же момент дорабатывались. Лендинг был выгружен на хостинг, протестирован на работу заявок с ПК и телефонов, установлены счетчики Яндекс и Гугл, настроены "цели", прописаны "маски" в отправочные формы. Сергей - отличный специалист по лендингам, а берет за свою работу совершенно небольшие деньги, очень его рекомендую, а так же сам буду в будущем ещё обращаться.
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