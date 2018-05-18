Обратился к Сергею так как понравилась его одна из работ по дизайну, к тому же вёрстка была сделана отлично - порастягивал окно браузера, пощелкал кнопки. Мой лендинг был выполнен до результата, с учётом всех моих пожеланий, все мои замечания в тот же момент дорабатывались. Лендинг был выгружен на хостинг, протестирован на работу заявок с ПК и телефонов, установлены счетчики Яндекс и Гугл, настроены "цели", прописаны "маски" в отправочные формы. Сергей - отличный специалист по лендингам, а берет за свою работу совершенно небольшие деньги, очень его рекомендую, а так же сам буду в будущем ещё обращаться.