greatkas

Алексей greatkas

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайт + рерайт

    Турфирма открывает новое направление в элитной туризме. Требуется наполнение свежего сайта. Для выявления хороший копирайтеров, объявляется конкурс. Отбираем 5 человек, которые напишут одну статью про Австрию, Италию, Испанию, Францию, Швейцарию (2000-2500 символов) соответственно. Статья должная иметь продающий вид. ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • SEO

    Требуется: раскрутить сайт в Я под СЧ СК, СЧ ВК, ВЧ СК, ВЧ ВК в тематике туризм (Европа/Австрия/Италия) желательно - работа в офисе (Москва) Имеется: домен 5 лет 9 мес. бэки ~5000 в Я ~1700 стр компания, которая частично раскручивает эти ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Копирайт + рерайт
все хорошо
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Ответный отзыв
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
$5
10 баллов
13 лет назад
Копирайт + рерайт
Спасибо за интересную работу. Четкое ТЗ, которое не лишает творческого пространства. Оплата молниеносная. Рекомендую к сотрудничеству добросовестного заказчика.
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Ответный отзыв
alixon
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-3)
$20
10 баллов
13 лет назад
Рерайт
Исключительно 10 баллов. Быстро. Четко. Качественно. Хотелось бы работать впредь.
Работа выполнена в срок (1 день - 18600 знаков). Уникальность более 80% считаю хорошим, учитывая что тематика Экскурсии и содержит много названий.
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