Турфирма открывает новое направление в элитной туризме. Требуется наполнение свежего сайта. Для выявления хороший копирайтеров, объявляется конкурс. Отбираем 5 человек, которые напишут одну статью про Австрию, Италию, Испанию, Францию, Швейцарию (2000-2500 символов) соответственно. Статья должная иметь продающий вид. ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен2 года назад
Требуется: раскрутить сайт в Я под СЧ СК, СЧ ВК, ВЧ СК, ВЧ ВК в тематике туризм (Европа/Австрия/Италия) желательно - работа в офисе (Москва) Имеется: домен 5 лет 9 мес. бэки ~5000 в Я ~1700 стр компания, которая частично раскручивает эти ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Требуется рерайт текстов. Тема: экскурсии Кол-во текстов: 8 Общее кол-во знаков (с пробелами): ~18600 оплата: 650р [email protected] АлексейКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здраствуйте. Требуется создать не сложный компонент для бронирования туров. сайт http://arivik-reisen.ru cms joomla 1.0 ТЗ по ссылке http://arivik-reisen.ru/tz2/index.html Надо сделать похожее на devisu.ru/online/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
2 года назад
все хорошо
$5
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за интересную работу. Четкое ТЗ, которое не лишает творческого пространства. Оплата молниеносная. Рекомендую к сотрудничеству добросовестного заказчика.
$20
10 баллов
13 лет назад
Исключительно 10 баллов. Быстро. Четко. Качественно. Хотелось бы работать впредь.
Ответный отзыв
Работа выполнена в срок (1 день - 18600 знаков). Уникальность более 80% считаю хорошим, учитывая что тематика Экскурсии и содержит много названий.